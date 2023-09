SPD und Grüne für Erweiterung der Kriminalstatistik

Niedersachsens Regierungsfraktionen SPD und Grüne habe sich für eine detailliertere Erfassung mehrerer Kriminalitätsfelder ausgesprochen. Sie stimmten am Donnerstag im Landtag für einen Antrag, der ein Lagebild zur Gewalt gegen Rettungs- und Einsatzkräfte, eine tiefergehende Erfassung von Straftaten gegen Frauen und queerfeindlichen Taten sowie die Abbildung von Angriffen auf Journalisten fordert. Sozialminister Andreas Philippi (SPD) unterstützte dies und betonte, politische Entscheidungsträger seien gehalten, sich nicht von Gefühlen leiten zu lassen, sondern von Zahlen, Daten und Fakten. CDU und AfD stimmten gegen den Antrag.

Minister Philippi, der in Vertretung von Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sprach, erklärte, dass die Landesregierung das Lagebild Gewalt gegen Polizeibeamte in diesem Jahr bereits um Feuerwehr und Rettungskräfte erweitert habe. Dabei gehe es darum, Rückschlüsse zu ziehen, wie die Retter besser geschützt und unterstützt werden können. „Uns ist dabei wichtig, die Menschen hinter der Uniform stärker in den Mittelpunkt zu stellen“, sagte Philippi.

