Geringe Nachfrage nach E-Autos führt zu Jobabbau bei VW

Elektrofahrzeuge aus der Produktion von Volkswagen Sachsen stehen vor der Auslieferung auf einem Güterzug am Werksgelände in Zwickau.

Volkswagen baut zahlreiche Stellen in seiner Elektroauto-Fabrik in Zwickau ab. 269 befristete Verträge, die nach zwölfmonatiger Laufzeit in Kürze auslaufen, würden nicht verlängert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Auch der Schichtbetrieb müsse voraussichtlich angepasst werden. Das konkrete Vorgehen werde in den nächsten Tagen mit der Arbeitnehmervertretung abgestimmt. Für Donnerstag war in dem Werk eine Betriebsversammlung einberufen.