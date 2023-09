Minister dringt auf schnelles regionales Wolfsmanagement

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer hat seine Forderung erneuert, in Schwerpunktregionen schneller auf Wolfsrisse reagieren zu können. „Der Wolf wird in Niedersachsen bleiben“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag im Landtag, betonte aber auch: „Wir müssen in Regionen mit hohen Nutztierschäden trotz gutem Herdenschutz schneller und unbürokratischer handlungsfähig werden.“ Ziel der Landesregierung sei ein regionales Bestandsmanagement „so schnell wie möglich“. Das bedeute jedoch keine generelle Bejagung des Wolfes. Man wolle den Wolf nicht ausrotten.