Transportflugzeuge bringen Hilfsgüter nach Libyen

Wunstorf. Die Luftwaffe will vom Fliegerhorst in Wunstorf aus Hilfsgüter des THW in das Überschwemmungsgebiet nach Libyen bringen. Am Donnerstag sollen zwei Transportflugzeuge mit Material bestehend aus Matratzen, Zelten, Decken, Feldbetten und Generatoren starten, wie die Luftwaffe mitteilte. Nach einem internationalen Hilfeleistungsersuchen Libyens an die EU habe die Bundesregierung schnelle Hilfe zugesagt. Über Details will die Luftwaffe vor Ort vor den Starts informieren.

Das Technische Hilfswerk (THW) hatte zuvor mitgeteilt, dass Hilfsgüter im Laufe des Mittwochs in THW-Logistikzentren in Bayern und Baden-Württemberg verladen wurden. Nach Angaben eines Sprechers starteten acht Lastwagen am Abend in Richtung Wunstorf bei Hannover.

Der Sturm „Daniel“, der zuvor auch in Griechenland gewütet hatte, erfasste Libyen am Sonntag. Nahe Darna brachen zwei Dämme, ganze Viertel der Hafenstadt mit ihren rund 100.000 Einwohnern wurden ins Meer gespült. Nach Angaben der Verwaltung im Osten des Landes kamen mehr als 5000 Menschen ums Leben. Die genaue Zahl ist nur schwer unabhängig zu beziffern. Der Bürgermeister Darnas erklärte, er befürchte allein in seiner Stadt bis zu 20.000 Todesopfer.

