Landtag beschäftigt sich mit Erfassung von Gewalttaten

Abgeordnete nehmen im Plenarsaal an einer Sitzung des niedersächsischen Landtags teil.

Niedersachsens Landtag befasst sich am Donnerstag (ab 9 Uhr) mit einer möglichen Ausweitung der Kriminalstatistik. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen fordern, „Gewalttaten gegen Rettungs- und Einsatzkräfte in einem Lagebild des Landes Niedersachsen künftig gesondert zu erfassen“. Außerdem solle sich das Land für eine bundesweit tiefergehende Erfassung von Straftaten gegen Frauen und queerfeindlichen Taten einsetzen. Auch sollten Angriffe auf Journalisten einzeln abgebildet werden. Zu den weiteren Themen des Landtags gehören der Umgang mit dem Wolf sowie der Lehrkräftemangel an den Schulen.