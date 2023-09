Frau bei Brand in Haus schwer verletzt

Beim Brand in einem Wohnhaus im ostfriesischen Eversmeer (Landkreis Wittmund) ist am Mittwochabend eine Frau schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, um die 32-Jährige in ein Krankenhaus zu bringen. Als am frühen Abend der Notruf einging, hätten sich nach ersten Erkenntnissen noch Menschen in dem Gebäude aufgehalten, hieß es. Zur Brandursache und zum geschätzten Sachschaden konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden.