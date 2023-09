Beginn des Internationalen Filmfests Oldenburg

In Oldenburg ist wieder Filmfest. Am Mittwochabend soll die mehrtägige Veranstaltung für Independent-Filme starten - und das mit der Premiere des Films „Willie and Me“.

Der Schriftzug «Oldenburg Filmfestival» ist am roten Teppich zu sehen.

Oldenburg (dpa/lni). Mit einer Gala im Staatstheater soll diesen Mittwoch (19.00 Uhr) das 30. Internationale Filmfest Oldenburg beginnen. Am Abend gezeigt werden soll die Premiere des Films „Willie and Me“. Der Film erzählt die Geschichte einer deutschen Hausfrau, die ihrer tristen Ehe entflieht, um ein letztes Konzert der Country-Legende Willie Nelson („On the Road Again“) zu erleben.

„Willie and Me“ ist das Regiedebüt der deutschen Schauspielerin Eva Hassmann. Außer ihr zu der Gala erwartet werden die Ehrengäste des Fests: Isild Le Besco, eine französische Regisseurin und Schauspielerin, und die Produzentin Jen Gatien, die in New York City lebt.

Das Oldenburger Filmfest für Independent-Filme dauert dem Plan nach von Mittwoch bis Sonntag. Das Fest ist nach eigenen Angabe das einzige weltweit, das jährlich als Teil des Programms Filme in einem Hochsicherheitsgefängnis präsentiert, die Häftlinge, Filmemacher und Besucher gemeinsam schauen.

Independent-Filme werden üblicherweise nicht von den großen Filmstudios produziert. Eine bekannte Veranstaltung für Independent-Filme ist das Sundance Film Festival in den Vereinigten Staaten.

