Knapp 1300 Menschen beantragen Opferentschädigung

Hannover (dpa/lni). In Niedersachsen haben im vergangenen Jahr 1298 Menschen einen Antrag auf Opferentschädigung nach schweren Gewalttaten gestellt. Insgesamt 332 Anträge seien 2022 nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) bewilligt worden, teilte das Sozialministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mit. Opfer von Gewalttaten haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine staatliche Entschädigung. Nach Ministeriumsangaben gibt es keine statistischen Daten darüber, wie die Zahlungen im Einzelnen aussahen, also wie häufig zum Beispiel Therapien bezahlt oder Pflegekosten übernommen wurden.

Den Angaben zufolge wurde im vergangenen Jahr in 200 Fällen Opfern von Gewalttaten eine Rente gewährt. In 23 Fällen wurde eine Rente für Angehörige bewilligt, also etwa eine Witwen- oder Waisenrente an die Hinterbliebenen eines Mordopfers.

Häufig erhalten auch Betroffene nach Sexualstraftaten eine staatliche Entschädigung. Im Fall des hundertfachen schweren sexuellen Missbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde war vor einem Jahr kritisiert worden, dass die Opferentschädigung schleppend vorangehe.

Laut dem niedersächsischen Landessozialamt wurden im Missbrauchskomplex Lügde bisher 17 Anträge von niedersächsischen Betroffenen gestellt. Von diesen seien sieben Anträge bewilligt worden, zehn Entscheidungen stünden noch aus, hieß es aus dem Sozialministerium in Hannover. Kein Antrag sei bisher abgelehnt worden. Die Höhe der Versorgungsbezüge lag nach früheren Ministeriumsangaben zwischen 164 und 854 Euro monatlich.

Zwar ist es auch möglich, nach einem Verbrechen die Täter auf Schmerzensgeld oder Schadenersatz zu verklagen. Allerdings verbüßen sie nach einer Verurteilung meist Haftstrafen und haben weder Geld noch Besitz. Die Geschädigten sind vielfach traumatisiert und schwer krank, was den Verlust des Arbeitsplatzes und finanzielle Not zur Folge haben kann.

Im April berichtete der Vater von zwei infolge eines illegalen Autorennens getöteten zwei und sechs Jahre alten Jungen davon, wie die Tat seine Familie zerstört habe. Seine Frau, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde, habe noch zwei Operationen vor sich, sagte er unter Tränen nach der Urteilsverkündung im Landgericht Hannover. Die beiden Angeklagten hatten eine sechs- beziehungsweise vierjährige Freiheitsstrafe erhalten - aus Sicht des Vaters der getöteten Kinder eine zu milde Strafe.

Wer unter den Folgen von Straftaten physisch oder psychisch leidet, kann sich auch an die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen wenden. Die elf Opferhilfebüros an den Standorten der Landgerichte sowie die Zweigstelle in Lingen bieten unter anderem psychosoziale Beratung und Begleitung sowie Krisenintervention an. Beratung sei auch online möglich, teilte das niedersächsische Justizministerium mit. Die Gespräche seien vertraulich und könnten auf Wunsch auch anonym in Anspruch genommen werden.

