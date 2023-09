Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Auto

Bei einem Verkehrsunfall in Hessisch Oldendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont ist ein Motorradfahrer gestorben. Ein Autofahrer sei den ersten Erkenntnissen nach am Sonntagmittag aus unbekannten Ursachen mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte ein Polizeisprecher. Dabei prallte er frontal in ein entgegenkommendes Motorrad. Dessen 51 Jahre alter Fahrer starb trotz Wiederbelebungsversuche noch an der Unfallstelle.