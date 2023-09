Shetty-Festival lockt Züchter und Pony-Fans in den Harz

Ein Festival für Shetlandponyzüchter hat am Wochenende Besucher in den Harz gelockt. Die Züchter und Züchterinnen trafen sich auf dem Rennbahngelände in Bad Harzburg und präsentierten ihre Tiere. Am Sonntag standen Prüfungen für die Ponys sowie Trab- und Galopprennen auf dem Programm, wie die Organisatoren, die Interessengemeinschaft der Shetlandponyzüchter (IGS), mitteilten.