Etwa 200 Künstler bei elftem Kunstfestival „Wagen & Winnen“

In der Altmark in Sachsen-Anhalt und im niedersächsischen Wendland wird es am Wochenende kunstvoll kreativ. Nach der Eröffnung des Kunstfestivals „Wagen & Winnen“ am Freitag in Salzwedel stehen Besucherinnen und Besuchern bis Sonntag 55 Ausstellungen in 39 Orten offen. Nach Angaben des veranstaltenden Vereins Wagen & Winnen aus Salzwedel sind etwa 200 Künstlerinnen und Künstler sowie Gruppen beteiligt. Das Motto der elften Festivalausgabe lautet „convivere. kunstvoll zusammenleben“.