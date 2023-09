Polizei fasst Tatverdächtigen nach Überfall auf Juwelier

Knapp zwei Monate nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Hannover hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 19-Jährige habe sich im Rahmen eines „gezielten Einsatzes“ am Donnerstagnachmittag widerstandslos in Hannover festnehmen lassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Tatverdächtige kam demnach in Untersuchungshaft. Er sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein zweiter gleichaltriger Tatverdächtiger, der ebenfalls an dem Überfall beteiligt gewesen sein soll, war den Angaben zufolge noch auf der Flucht.