Lebenslang Grün-Weiß: Erste Hochzeit im Bremer Weserstadion

Regelmäßig schallt es Liedzeilen wie „unser ganzes Leben sind wir für dich da“ oder „ein Leben lang für immer mit dir“ durch das Bremer Fußballstadion. Diese Treueschwüre von Tausenden Fans gelten dann dem Bundesligateam von Werder Bremen. Jetzt kommt eine weitere Möglichkeit hinzu, eine Verbindung für das Leben an genau diesem Ort einzugehen: „Ab September öffnet auch das wohninvest Weserstadion heiratswilligen Paaren Tür und Tor“, kündigte der Bremer Innensenat am Donnerstag an.