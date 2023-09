Politische Schmierereien? 39-Jähriger unter Tatverdacht

Ein 39-Jähriger wird wegen Schmierereien mit möglicherweise politischem Hintergrund verdächtigt. Er soll in Hannover in den vergangenen Wochen unter anderem an einer Moschee, bei einem türkischen Verein und an Restaurants Graffiti hinterlassen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Wohnungsdurchsuchung am Mittwochabend erhärtete demnach den Verdacht gegen den Mann.