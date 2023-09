26-Jähriger lebensgefährlich verletzt: Fünf Festgenommene

Ein 26-Jähriger ist am Mittwochabend auf einem Schulhof eines Gymnasiums in Stadthagen bei einem Streit lebensgefährlich verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Fünf Beschuldigte wurden vorläufig festgenommen. Die Verletzung sei dem Mann durch stumpfe Gewalteinwirkung zugefügt worden. Das Motiv der Tat ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.