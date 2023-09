Geldautomat in Seesen gesprengt

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Seesen (Landkreis Goslar) gesprengt. Die Detonation sei in den frühen Morgenstunden passiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen beobachteten noch, wie mehrere Menschen mit einem Auto vom Tatort flohen. Die Ermittler fahnden nach den Tätern und sicherten Spuren an der Bankfiliale. Am Gebäude entstand demnach ein erheblicher Sachschaden. Zur möglichen Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben.