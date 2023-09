Columbus Kreuzfahrtterminal bekommt neuen Betreiber

Das Columbus Kreuzfahrtterminal Bremerhaven bekommt zum 1. Januar 2025 einen neuen Betreiber. In der europaweiten Ausschreibung habe sich die Global Ports Holding (GPH) mit Sitz in Großbritannien gegen mehrere Bewerber durchgesetzt, teilte die Hafengesellschaft Bremenports am Mittwoch mit. Die Konzession laufe über zehn Jahre mit Option auf Verlängerung um fünf Jahre. Derzeitiger Terminal-Betreiber ist die Columbus Cruise Center Bremerhaven GmbH. Deren Konzession läuft Ende 2024 aus.

Ein Jogger läuft auf dem Weserdeich in Richtung des Kreuzfahrtterminals Columbus Cruise Center.

Ausschlaggebend für die Entscheidung sei neben der Wirtschaftlichkeit des Angebots der GPH auch die Qualität und die Nachhaltigkeit des vorgelegten Konzepts gewesen. Die GPH ist nach eigenen Angaben die weltweit größte unabhängige Kreuzfahrthafenbetreiberin, sie betreibt 27 Kreuzfahrthäfen in 14 Ländern. Derzeit investiert das Land Bremen rund 80 Millionen Euro in eine neue Kreuzfahrtkaje in Bremerhaven.

