Dürr: Länder sollen Signal für Modernisierung senden

FDP-Fraktionschef Christian Dürr fordert von den Bundesländern ein Bekenntnis zu dem von Kanzler Olaf Scholz (SPD) vorgeschlagenen „Deutschland-Pakt“ zur Modernisierung. „Ich würde mir wünschen, dass von der Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel ein Signal für eine gemeinsame Modernisierung unseres Landes ausgeht“, sagte Dürr den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Die Länderchefs kommen am Mittwoch zu zweitägigen Beratungen mit der EU-Kommission in Brüssel zusammen. Dürr ergänzte, er erwarte insbesondere von den von der Union geführten Landesregierungen, „ihre Blockadehaltung bei wichtigen Initiativen wie dem Wachstumschancengesetz aufzugeben“.