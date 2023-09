Frontalzusammenstoß: Frau lebensgefährlich verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Bremerhaven ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 55-Jährige stieß am Mittwoch mit ihrem Auto mit dem Transporter eines 54-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Der Transporterfahrer geriet nach ersten Erkenntnissen der Polizei wegen eines Sekundenschlafs in den Gegenverkehr.