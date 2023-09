Länderspielpause „Da lachen wir in Deutschland“: Kovac erholt sich

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac blickt vor der Partie in die Runde.

Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg befürwortet Auszeiten für Trainer während der Länderspielpause. „Da lachen wir in Deutschland, weil wir es nicht kennen“, sagte der Coach unter anderem dem „Kicker“ und der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“. In England sei dies für Trainer normal. „Das muss in Deutschland auch eingeführt werden“, forderte er. Bis Freitag erholt sich der kroatische Coach der Wolfsburger und leitet nicht das Training.