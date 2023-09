Experten bei Kongress über Aufbau von Wasserstoffwirtschaft

Experten aus Wirtschaft und Politik beraten bei einem mehrtägigen Kongress in Oldenburg über den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Zum Auftakt am Dienstagabend wurde auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erwartet. Der SPD-Politiker hatte zuvor in einem auf der Kongress-Website veröffentlichten Grußwort die Bedeutung von durch erneuerbarer Energie erzeugtem grünen Wasserstoff für die Energiewende betont.