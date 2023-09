Ermittlungen Eigene Tochter vergiftet? Vater und Partnerin in U-Haft

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Ein Vater und dessen Partnerin aus Springe bei Hannover stehen im Verdacht, die einjährige Tochter des Mannes mit Quecksilber vergiftet zu haben. Die beiden Verdächtigen sitzen deshalb in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Es bestehe der Verdacht, dass das Quecksilber in den Fuß der Einjährigen gespritzt wurde. Das hätte den Angaben nach tödlich enden können. Dem Vater (30) und dessen Lebensgefährtin (33) wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.