Hinweisportal nach Messerangriff bei Nienburg eingerichtet

Nach einem Messerangriff auf einen 33-Jährigen hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet. Am Sonntag soll ein Unbekannter den Mann auf einem Fest in der Nähe von Nienburg nördlich von Hannover mit einem Messer angegriffen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Tat ereignete sich demnach im Anschluss an das Erntefest in Hassel. Es wird den Angaben nach wegen versuchten Totschlags ermittelt. Weitere Informationen zu dem Angriff waren am Dienstag zunächst nicht bekannt. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.