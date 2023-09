VW will bis 2030 auf eine Million Leasing-Fahrräder kommen

Volkswagen will nach seinem Einstieg beim Fahrradleasing-Anbieter BMS das neue Geschäftsfeld zügig ausbauen. „Bis 2030 wollen wir in Europa eine Million Fahrräder im Bestand haben“, sagte der Chef von Volkswagen Financial Services (VWFS), Christian Dahlheim, am Dienstag am Rande der Automesse IAA Mobility in München. In Europa wolle man dann die Nummer eins im Markt sein.