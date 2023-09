Rettungseinsatz Explosion in Mehrparteienhaus in Göttingen: Ein Verletzter

Ein Mann hat in seiner Göttinger Wohnung eine Explosion ausgelöst und sich verletzt. Zu dem Unfall in dem Mehrparteienhaus in der Nacht auf Dienstag kam es, weil der Mann mit Feuer und Benzin hantierte, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.