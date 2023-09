Treffen der Geflügelwirtschaft im Landkreis Oldenburg

Der Präsident des Deutschen Tierschutzbunds, Thomas Schröder, will sich am Dienstag in einem Vortrag zur deutschen Geflügelwirtschaft äußern. Das hat der Landesverband der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft (NGW) angekündigt. Anlass ist die Mitgliederversammlung des NGW in Dötlingen (Landkreis Oldenburg), die um 10.00 Uhr beginnen soll. Für 13.00 Uhr ist eine Pressekonferenz angekündigt, danach sollen Vorträge folgen. Der NGW mit Sitz in Oldenburg vertritt den Angaben nach 1600 Mitglieder. In Niedersachsen wird im bundesweiten Vergleich am meisten Geflügel gehalten, wie Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen.