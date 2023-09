Explosion: 50-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Westoverledingen im Landkreis Leer hat ein 50-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Hausbewohner kam am Samstag per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf - demnach gibt es Hinweise darauf, dass der 50-Jährige im Haus war und die Explosion ausgelöst haben könnte. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Wohnhaus durch Explosion und Feuer schon schwer beschädigt. Es ist den Angaben zufolge einsturzgefährdet.