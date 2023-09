Volker Wissing kommt zum Bremer Kapitänstag

Zum 56. Kapitänstag kommen am Freitagabend (18.00 Uhr) rund 300 Kapitäne, Vertreter der maritimen Wirtschaft, der Luftfahrt und der Politik in der Oberen Rathaushalle in Bremen zusammen. Als Festredner wird Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erwartet, wie der Bremer Senat und die Bremische Hafen- und Logistikvertretung (BHV) mitteilten. Die traditionelle Kapitänsrede soll Stephan Berger, Hafenkapitän und Hafenamtsleiter, halten.

Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Digitales und Verkehr, steht in seinem Büro am Rande eines dpa-Interviews.

„Mit dem Kapitänstag wollen wir die Kapitäne und Mannschaften auf den Handelsschiffen, aber auch an Bord von Flugzeugen, die unsere Häfen ansteuern, ehren. Sie tragen unmittelbar dazu bei, die weltweite Wirtschaft am Laufen zu halten“, sagte BHV-Präsidiumsmitglied Werner Pöser. Im Bundesland Bremen sind den Angaben zufolge rund 40.000 Menschen mittel- und unmittelbar in der Logistikbranche tätig. „Sie sind der wahre Motor der Globalisierung“, so Pöser. Sie würden den Austausch von Gütern, Waren und Informationen managen.

Der Kapitänstag wird seit 1965 ausgerichtet. Zuletzt fand er 2019 vor Ausbruch der Corona-Pandemie statt, damals hielt Seenotretterin Carola Rackete die Kapitänsrede. Mit der „Sea Watch 3“ und Dutzenden Flüchtlingen an Bord war die aus der Nähe von Celle stammende Rackete im Juni 2019 unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa eingelaufen.

