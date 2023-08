Neuzugang für die linke Seite: Werder verpflichtet Deman

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat in Olivier Deman einen Spieler für die linke Außenbahn verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom belgischen Club Cercle Brügge an die Weser. „Wir haben uns schon längere Zeit mit Olivier beschäftigt und sind mit ihm, seiner Agentur und Cercle Brügge schon seit mehreren Wochen in Gesprächen“, sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend. Deman hat 80 Pflichtspiele für Brügge absolviert. Im Juni hatte er sein Debüt für die belgische Nationalmannschaft gegeben.