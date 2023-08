Landkreistag will finanzielle Soforthilfe für Krankenhäuser

Der Niedersächsische Landkreistag hat eine finanzielle Soforthilfe für Krankenhäuser gefordert. Das sei unabdingbar, teilte die Organisation am Donnerstag in Brücken in der Nähe von Nienburg mit. Dort übergab der Landkreistag ein „Nienburger Notruf“ genanntes Schreiben an Gesundheitsminister, Andreas Philippi (SPD). In dem Brief, der auch an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gerichtet ist, machen die Kreise auch auf die aus ihrer Sicht dramatische wirtschaftliche Lage der Kliniken aufmerksam.