TK: Krankenstand in Niedersachsen erneut gestiegen

Der Krankenstand in Niedersachsen ist im ersten Halbjahr einer Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) zufolge erneut gestiegen. Erwerbstätige der TK waren von Januar bis Juni dieses Jahres durchschnittlich 10,3 Tage krankgeschrieben, im Vorjahreszeitraum waren es noch 9,9 Tage, wie die Krankenkasse am Donnerstag in Hannover mitteilte. In den ersten Halbjahr 2019 bis 2021 lag diese Zahl jeweils bei unter 8 Tagen.