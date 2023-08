Fahrradfahrer gegen Bordstein geschleudert: Lebensgefahr

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 17-Jähriger von seinem Fahrrad geschleudert worden und mit dem Kopf gegen eine Bordsteinkante gestoßen - er schwebt in Lebensgefahr. Der Jugendliche war am Mittwochabend bei schlechter Witterung auf einer Straße in Nienhagen im Landkreis Celle ohne Beleuchtung unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer befuhr den Angaben nach ebenfalls mit seinem Wagen die Straße, als der Fahrradfahrer die Fahrbahn querte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 17-Jährige schwere Kopfverletzungen zu. Der Autofahrer erlitt einen Schock.