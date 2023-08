Belohnung für Hinweise zu tödlichem Handtaschenraub

Nach dem Handtaschenraub in Uelzen, bei dem Mitte Juli eine Frau gestorben ist, hat die Staatsanwaltschaft Lüneburg eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise zum Täter ausgesetzt. Die Polizei Uelzen richtete eine Ermittlungsgruppe ein, die verschiedenen Spuren nachgeht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Eine Frau hält Geldscheine in der Hand.

Der Täter soll am 12. Juli in der Nähe eines Baumarktes einer 46-Jährigen ihre Handtasche entrissen haben. Sie stürzte dadurch so schwer, dass sie im Krankenhaus starb. Der Mann flüchtete auf seinem Fahrrad. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Anfangsverdachts des Raubes mit Todesfolge.

