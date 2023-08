IT-Ausfall legt Bremer Bürgerämter lahm

Wegen eines großflächigen IT-Ausfalls sind am Mittwoch alle Bürgerämter in Bremen stundenlang lahmgelegt worden. Betroffen seien die Bürgerservicecenter und das Migrationsamt, teilte die Innenbehörde mit. Grund für den Ausfall sei eine Umstellung der Server in der Nacht zum Mittwoch gewesen. In der Folge hätten sämtliche sogenannte Fachverfahren in den bürgernahen Ämtern nicht arbeiten können.

Den betroffenen Bürgern und Bürgerinnen sei ein kurzfristiger Ersatztermin angeboten worden. Ab 9.30 Uhr habe es bereits Entwarnung für die Kfz-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle in den Bürgerämtern gegeben. Das Migrationsamt sei aber am Vormittag immer noch betroffen gewesen. Der IT-Dienstleister arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.

