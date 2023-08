Hotelbuchungszahlen in Hannover steigen nach Corona-Pandemie

Die Hotelbuchungszahlen in Hannover ziehen nach den Jahren der Corona-Pandemie wieder an. Im ersten Halbjahr habe die Zahl der Hotelübernachtungen mit 1,1 Millionen nur leicht unter der des Vor-Corona-Jahres 2019 gelegen, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Mittwoch) unter Berufung auf Daten des Landesamts für Statistik. Demnach wuchsen die Übernachtungszahlen in der Landeshauptstadt bis Ende Juni um 8 Prozent im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2019. Im Umland Hannovers allerdings lagen die Zahlen in dem Zeitraum um 5,7 Prozent unter denen von 2019.