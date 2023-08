CDU-Fraktion fordert Prämie für zusätzliche Schülerpraktika

Zusätzliche Schülerpraktika in Ausbildungsberufen sollten nach Ansicht der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion mit einer Prämie honoriert werden. Freiwillige zusätzliche Schülerpraktika sollten mit einer Prämie von 120 Euro die Woche und für einen Mindestzeitraum von einer Woche bis maximal vier Wochen greifen, teilte die Fraktion am Dienstag in Hannover mit.