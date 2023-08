Auto rammt Hauswand: 24-Jährige schwer verletzt

Eine 24 Jahre alte Autofahrerin hat in Celle mit ihrem Wagen eine Hauswand gerammt. Die junge Frau sei bei dem Unfall am Montag im Auto eingeklemmt worden und habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei die 24-Jährige von der Straße abgekommen, dann sei sie mit ihrem Wagen in das Reihenendhaus einer 78-Jährigen gefahren. Die Rentnerin war zu dem Zeitpunkt zu Hause, blieb aber unverletzt. Die 24-Jährige kam ins Krankenhaus. Das Technische Hilfswerk stützte die Hauswand ab. Ersten Einschätzungen zufolge war das Haus noch bewohnbar.