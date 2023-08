Rund 50.000 Euro Schaden nach Kellerbrand in Norden

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Norden (Landkreis Aurich) ist ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Alle Bewohner und Bewohnerinnen konnten in der Nacht zum Dienstag rechtzeitig aus dem Gebäude evakuiert werden, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Den Angaben zufolge breiteten sich die Flammen aus dem untersten Geschoss zwar nicht in die oberen Etagen aus, doch durch den starken Rauch sind die Wohnungen dort zunächst nicht mehr bewohnbar. Eine Brandursache konnte am Dienstagmorgen zunächst nicht ausgemacht werden.