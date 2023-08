Urteil gegen IS-Rückkehrerin wegen Tod eines Mädchens

Nach einer Revision zum Bundesgerichtshof verkündet das Oberlandesgericht (OLG) München erneut ein Urteil im Prozess gegen eine islamistische Extremistin. Bei der Entscheidung am Dienstag (9.30 Uhr) geht es allerdings nur noch um das Strafmaß. Die Frau aus Lohne in Niedersachsen war im Oktober 2021 wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft ging in Revision und erreichte die Zurückverweisung an eine andere Strafkammer des Münchner Gerichts.