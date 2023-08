Hannover 96 verleiht Neuzugang Wörl an Drittligist Bielefeld

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat seinen Neuzugang Marius Wörl bis zum Ende der laufenden Saison an Drittligist Arminia Bielefeld verliehen. Das gaben die Niedersachsen am Montag bekannt. „Um die nächsten Schritte zu gehen, benötigt er so viel Spielpraxis wie möglich“, sagte Sportdirektor Marcus Mann über den im Sommer von 1860 München ablösefrei verpflichteten 19-Jährigen. Der Mittelfeldspieler wurde in der Jugend der Münchener ausgebildet. Bei den Niedersachsen kam Wörl in der bisherigen Saison zu keinem Zweitliga-Einsatz.