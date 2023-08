14-Jähriger wegen Mordverdachts vor Gericht: Urteil erwartet

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Wunstorf dürfte am Landgericht Hannover am Montag (11.00 Uhr) das Urteil gegen den gleichaltrigen Angeklagten fallen. Die Hauptverhandlung ist nicht öffentlich. Möglicherweise gab es einen Mittäter: Es gebe „Hinweise darauf, dass bei der Tat möglicherweise ein weiterer Jugendlicher zugegen oder beteiligt gewesen sein könnte“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker, kürzlich. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprach der Angeklagte im Prozess über einen möglichen weiteren Beteiligten. Die Ermittlungen laufen.