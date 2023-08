Kriminalität 29-Jähriger in Straßenbahn in Bremen schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Straßenbahn in Bremen ist ein 29-Jähriger schwer verletzt worden. Der Täter flüchtete unerkannt. Der Streit war am Samstag entbrannt, weil der 29-Jährige in der Straßenbahn geraucht haben soll, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach einer lauten Auseinandersetzung sollen sich beide Männer gegenseitig geohrfeigt haben. Als der 29-Jährige dann aus der Bahn aussteigen wollte, soll sein Kontrahent vermutlich mit einer abgebrochenen Glasflasche auf ihn eingeschlagen haben. Dabei erlitt der Raucher eine stark blutende Wunde am Arm. Der Täter floh aus der Bahn. Der 29-Jährige kam ins Krankenhaus und musste dort sofort operiert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.