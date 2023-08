Giraffen-Ehrenpatenschaft für Per Mertesacker

Ex-Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker hat eine Ehrenpatenschaft für Giraffen übernommen. Der Zoo Hannover verlieh der Per Mertesacker Stiftung am Samstag die Patenschaft für die Rothschild-Giraffen. Seit Jahren unterstützen sich der Park und die Stiftung in den Themen Integration und Lernförderung, Umwelt- und Artenschutz - für die Zukunft der Kinder, wie der Zoo mitteilte.