Drei Schwerverletzte und eine Tote bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Aurich sind am Freitag drei Seniorinnen schwer verletzt worden, eine 87-Jährige ist in der Nacht zu Samstag gestorben. Alle vier Frauen waren zunächst in Krankenhäuser gebracht worden, wo die 87-Jährige aus Hinte ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Upgant-Schott (dpa/lni). Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Aurich sind am Freitag drei Seniorinnen schwer verletzt worden, eine 87-Jährige ist in der Nacht zu Samstag gestorben. Alle vier Frauen waren zunächst in Krankenhäuser gebracht worden, wo die 87-Jährige aus Hinte ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Unfall passierte am Freitagabend im Bereich einer Kurve in Upgant-Schott, wie ein Polizeisprecher zunächst mitgeteilt hatte. Eine 61-Jährige sei aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ihr Fahrzeug stieß mit einem Auto zusammen, in dem eine 81 Jahre alte Fahrerin, die inzwischen verstorbene 87-Jährige und eine weitere 87-Jährige saßen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen