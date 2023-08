Hund aus sechs Meter tiefem Erdloch gerettet

Feuerwehrleute haben in Braunschweig nach einer stundenlangen Rettungsaktion einen Hund wohlbehalten aus einem sechs Meter tiefem Erdloch befreit. Der Border-Collie-Mischling war am Freitagmorgen auf einem Feld beim Gassigehen mit seiner Besitzerin in das metertiefe Loch gefallen, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Sebastian Damm, sagte. Dabei handelte es sich um ein älteres Bohrloch, das nur einen Durchmesser von 35 Zentimetern hatte. Für den Rüden habe es daher kaum Platz geboten. Für die rund 25 alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr und des Technischen Hilfswerks (THW) begann ein stundenlanger, aufwendiger Rettungseinsatz.