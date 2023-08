17-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Nach einem Messerangriff in einer Straßenbahn hat die Polizei Braunschweig einen 17-jährigen Verdächtigen festgenommen. Dem Jugendlichen werde ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er soll am Mittwochmittag in der Bahn mit einem 22-Jährigen in Streit geraten sein, der in eine körperliche Auseinandersetzung an einer Haltestelle mündete. Plötzlich soll der 17-Jährige dort mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben. Der 22-Jährige wurde mit Stichverletzungen im Brustbereich in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.