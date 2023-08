Gemeinderat stimmt über Abwahl von Bürgermeister ab

Der Gemeinderat der ostfriesischen Insel Wangerooge strebt die Abwahl von Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) an. Heute um 19.00 Uhr will der Rat in einer öffentlichen Sondersitzung über ein Abwahlverfahren nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz abstimmen, wie aus Angaben der Inselgemeinde im Internet hervorgeht. Angenommen ist der Antrag, wenn mindestens sechs der zehn Ratsmitglieder zustimmen. Zu dem Gemeinderat zählt auch der Bürgermeister selbst.