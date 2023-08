Trecker kippt um: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Treckerfahrer ist in Vechta mit seinem Fahrzeug samt Anhänger umgekippt und unter den Traktor geraten. Der 68-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann war am Mittwoch auf dem Gelände einer Kiesgrube unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Bereich der Einfahrt zur Kiesgrube verlor der Fahrer die Kontrolle über den Traktor, das Gespann kippte auf die Seite. Der 68-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Unfallursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.