Mehr als 10.000 Menschen zum CSD in Bremen erwartet

Zum diesjährigen Christopher Street Day (CSD) in Bremen am Samstag erwarten die Veranstalter und die Polizei mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im vergangenen Jahr seien rund 12 000 Menschen dabei gewesen, sagte der Sprecher des Trägervereins, Jermaine Greene, am Donnerstag. Dieses Jahr hoffe man auf eine noch höhere Zahl. Greene rief dazu auf, dass die politische Bedeutung des CSD nicht vergessen werden solle. „Es ist eine Demonstration und so wollen wir das auch wahrgenommen wissen.“ Die Veranstalter setzen sich dafür ein, dass niemand wegen seiner geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung diskriminiert wird. Dazu fordern sie auch eine entsprechende Änderung im Grundgesetz.