Ilmenau-Stemmtore für Sperrwerk eingesetzt

Zwei jeweils rund 40 Tonnen schwere Stemmtore sind am Ilmenau-Sperrwerk in Hoopte (Landkreis Harburg) eingesetzt worden. Sie sollen künftig für zusätzliche Sicherheit bei Sturmfluten sorgen. Mit den ilmenauseitigen Toren ist die Erneuerung komplett, die elbseitigen wurden im vergangenen Jahr eingebaut. „Die höheren Stemmtore werden wesentlich zur Erhöhung des Schutzniveaus beitragen“, betonte Vanesa Weede vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Lüneburg am Donnerstag. Das Bauwerk wurde Mitte April für die Modernisierung trockengelegt.